В Москве отреставрируют здание бывшего частного тетра Секретарева

В Москве планируют отреставрировать усадьбу XIX века, где располагался частный театр Статского советника Петра Секретарева, на сцене которого выступал основатель МХТ Константин Станиславский. Об этом 20 моя сообщили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, первоначальная стоимость контракта составляет 23,8 млн рублей. На выполнение всех реставрационных работ отводится 435 рабочих дней, пишет НСН. Власти планируют вернуть зданию исторический вид.

Усадьба расположена в Нижнем Кисловском переулке в центре столицы. Здание было построено в 1860 году и принадлежало семье потомственных чиновников Секретаревых. Более 30 лет, до 1892 года, там располагался частный театр Петра Секретарева, на сцене которого выступал Станиславский, пишет «Москва 24». В настоящее время объект представляет собой трехэтажное здание площадью 1,1 тыс. кв. м. На главном фасаде здания бывшего театра сохранилась первоначальная композиция и архитектурно-художественная отделка в эклектическом стиле. Внутренняя планировка утратила первоначальный облик в 1920–1930-х годах, когда в корпусе располагались коммунальные квартиры.

Как пишет РИАМО со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина, в течение последних лет Москва стала лидером по реставрации памятников архитектуры, объемы восстановления культурных объектов в городе увеличились в десятки раз и эта работа будет продолжена.

17 мая сообщалось, что памятник Минину и Пожарскому в Москве отреставрируют без перемещения монумента с территории Покровского собора, на которой он располагается.