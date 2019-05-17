В Москве отреставрируют памятник Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому в Москве отреставрируют без перемещения монумента с территории Покровского собора, на которой он располагается. Об этом 17 мая на пресс-конференции сообщил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

По словам директора ГИМ, в настоящее время проектная документация находится в стадии завершения и согласования с позиции разработки, экспертизы и организации требующихся работ. По оценкам специалистов, восстановительные работы займут около двух лет.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», на реставрацию памятника с конца августа 2018 года было собрано свыше 16 млн рублей. По словам Левыкина, этой суммы хватит для реставрации с участием музея и Российского военно-исторического общества. Как пояснила представитель пресс-службы ГИМа Мария Лемигова, после утверждения проекта реставрации памятника будет объявлен конкурс с ограниченным участием на определение реставрационной мастерской, которая и займется выполнением всех необходимых работ.

Ранее 17 мая сообщалось, что с 1 июня откроется парадный вход в Государственный исторический музей в Москве.