Известные артисты и телеведущие станут гидами по Музею Победы

В Музее Победы в Москве в рамках акции «Ночь музеев» пройдут специальные экскурсии, которые проведут известные актеры и телеведущие. Об этом пишет НСН.

В роли экскурсовода на один вечер попробуют себя Александр Олешко, Наталья Хорохорина, Мария Казакова, Татьяна Абрамова, Андрей Добров. Им предстоит провести прогулки по новому выставочному пространству музея «Подвиг Армии», Залу исторической правды, трехмерной панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

Тематические встречи продлятся с 16:00 до 22:00. Для участников акции подготовили также мастер-классы, иммерсивные спектакли и лекции.

«Ночь музеев» в 2019 году проходит 18 мая. Участие в акции планирует принять каждый шестой россиянин.