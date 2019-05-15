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Музей Тропинина в «Ночь музеев» откроет выставку работ Кваренги

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Фото: пресс-служба музея
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В музее В.А. Тропинина в рамках акции «Ночь музеев» откроется выставка редких графических листов итальянского мастера Джакомо Кваренги. Это работы из частного собрания известного российско-немецкого архитектора Сергея Чобана.

На выставке будет представлено 18 пейзажей и архитектурных рисунков Кваренги российского периода его творчества, который продлился почти 40 лет. Итальянский архитектор прибыл в Петербург в 1780 году по личному приглашению Екатерины II по короткому контракту. Но императрица нашла в нем «архитектора полностью в ее вкусе», постройки которого «так хороши, что лучше и быть не может».

Также в экспозицию вошли портреты августейших заказчиков архитектора — Екатерины II, Павла I, Александра I — кисти Федора Рокотова и Степана Щукина из собрания музея Тропинина.

Вернисаж состоится 18 мая в рамках акции «Ночь музеев».

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