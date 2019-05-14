Сложное искусство: почему сохранение арт-объектов все чаще требует особых навыков

Стремление современных художников расширять существующие границы, экспериментируя с формами и носителями, ставит новые вызовы перед профессионалами из арт-сферы : нередко для того, чтобы сохранять или перевозить такие объекты требуются навыки, которых у кураторов и хранителей просто нет. Помочь русскоязычным специалистам получить необходимые знания и опыт может специальная стипендиальная программа, учрежденная нью-йоркским Музеем Гуггенхайма совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина. О ней в начале мая было объявлено в Венеции, накануне открытия 58-й биеннале.

арт Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке Фото: Global Look Press/Stefan Auth

Подробнее о том, в чем заключается специфика этой работы, почему кураторам или музейщикам может потребоваться помощь коллег-археологов или специалистов по работе с искусственным интеллектом, может ли в России современное искусство стать инструментом решения социальных проблем, и как провести несколько месяцев в одном из самых известных музеев мира — в материале «Известий».

Стипендия как способ диалога

В рамках анонсированной в мае стажировки российский специалист сможет провести от полугода до полутора лет в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, где находится одно из старейших и самых известных в мире собраний современного искусства. Кроме того, реставрационный отдел музея имеет большой опыт работы со внеконвенциональными художественными объектами и так называемым «временным» искусством.

Отечественный стипендиат получит доступ к наиболее современным методам сохранения и реставрации художественных произведений, работая вместе с сотрудниками музея над изучением коллекции и подготовкой выставочных проектов. Кроме того, ожидается, что в 2020 году он сможет принять участие в изучении полотен Владимира Кандинского, работы которого считаются одной из жемчужин коллекции Гуггенхайма.

Финансироваться стажировка будет за счет средств Благотворительного фонда Владимира Потанина. Организация, которая в этом году отмечает свое 20-летие, специализируется на поддержке социально значимых проектов в сфере образования и культуры, а также отдельных профессионалов творческого сектора, ранее уже предоставила гранты более чем 400 отечественным музеям, в том числе, расположенным в отдаленных регионах.

В учреждении стипендии также принимал участие лично Владимир Потанин, предприниматель, меценат, глава Попечительского совета Государственного Эрмитажа и член Попечительского совета фонда Соломона Гуггенхайма. По его мнению, речь в данном случае идет не только о возможности предоставить доступ к наиболее современным технологиям и знаниям отдельно взятому отечественному специалисту, но и о налаживании диалога между странами.

«В современном мире все более важной становится поддержка инициатив, которые объединяют творчество и знания, инновации и наследия, а также открывают новые возможности для диалога между культурами и сообществами. Выполняя важные музейные задачи по сохранению культурного наследия, музеи успешно работают с социальными вызовами как на местном, так и на мировом уровнях, делятся этими практиками друг с другом, преодолевая любые географические или политические границы», — отметил Владимир Потанин.

О важности развития подобных межкультурных проектов говорил также директор нью-йоркского Музея Гуггенхайма и всего Фонда Соломона Гуггенхайма, объединяющего несколько институций по всему миру, Ричард Армстронг.

«Такие знаковые межкультурные инициативы способствуют активному вовлечению нового поколения специалистов в сохранение культурного наследия современности. Благодаря поддержке Фонда Потанина эта программа внесет заметный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере реставрации и консервации культурного наследия», — убежден он.

арт Участники панельной дискуссии «Создавая будущее: сохранение современного искусства в цифровую эпоху» Фото: Francesca Bottazzin @Solomon R. Guggenheim Foundation 2019

Обсудить сложности, с которыми сталкиваются профессионалы в процессе решения подобных задач, были приглашены участники панельной дискуссии «Создавая будущее: сохранение современного искусства в цифровую эпоху», организованной музеем и фондом Соломона Р. Гуггенхайма и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Мероприятие, которое в четверг, 9 мая, прошло на площадке Музея Пегги Гуггенхайм в Венеции, объединило российских и зарубежных экспертов из ведущих институций: Государственного Эрмитажа, РОСИЗО-ГЦСИ, а также Лаборатории национального культурного наследия при Управлении по вопросам охраны культурного наследия Нидерландов и, разумеется, Музея Гуггенхайма.

Без старого и нового

Искусство — зеркало реальности, которое отражает проблемы современного художнику общества, обозначая их для зрителей наших дней и, в то же время, помогая зафиксировать эти свидетельства для публики будущего. И если мы не научимся заботиться о его сохранении, работать с ним, вне зависимости от того, какие формы оно принимает, огромный пласт культуры может быть утрачен.

Между тем, сегодня художники все чаще работают с цифровыми носителями: создавая объекты видеоарта, используя возможности искусственного интеллекта, как американец Ян Чэн, и социальных сетей. Или просто используют для создания инсталляций новые материалы, включая, например, обычный пластик. Какими бы хорошо знакомыми нам в быту не были использованные художником предметы и технологии, все это требует выработки совершенно нового подхода к сохранению и, в дальнейшем, реставрации их произведений.

Именно об этом, в первую очередь, говорили участники дискуссии, состоявшейся в Венеции. Так, заместитель директора по вопросам хранения и реставрации Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке Лена Стрингари, подчеркнула, что речь идет о возможности (или невозможности) сохранить объекты наследия для следующих поколений.

— Это особенно важно в век, когда художники производят все большее количество работ, стремясь преодолеть границы — как концептуальные, так и социальные или географические, — отметила она.

арт Заместитель директора по вопросам хранения и реставрации Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке Лена Стрингари Фото: Francesca Bottazzin @Solomon R. Guggenheim Foundation 2019

Однако если специалисты из Европы и США заняты решением скорее вопросов технических и технологических, в России, в первую очередь, необходимо наладить диалог между художниками, кураторами и зрителями, поскольку по-прежнему далеко не все понимают и принимают значимость современного искусства, подчеркнула директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Алиса Прудникова.

Заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа и руководитель проекта в области «Эрмитаж 20/21», Дмитрий Озерков, в свою очередь, обратил внимание на то, что оценивать произведения искусства в зависимости от времени его создания по меньшей мере некорректно .

— Для нас <Государственного Эрмитажа — прим. ред.> нет искусства нового и старого, для нас это протяженный во времени процесс, который продолжается ещё с момента, когда искусство зародилось. Другими словами, любое искусство когда-то считалось современным. Ведь было время, когда люди протестовали и против вида обнаженной Венеры, — напомнил он.

Проект «Эрмитаж 20/21» был создан в 2007 году специально для привлечения внимания к произведениям современного искусства и построен на принципах своеобразного диалога между «старым» и «новым». С тех пор в стенах одного из самых известных классических музеев в мире прошло несколько десятков современных выставок. Кроме того, в здании Главного штаба действует постоянная экспозиция Отдела современного искусства Эрмитажа, которая включает, в том числе, работы Матисса, Малевича и Кандинского, а также инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых «Красный вагон».

«Нам проще уничтожить произведение искусства»

По мере того, как художники экспериментируют с форматами, расширяется и список навыков, которые будут необходимы тем, кто отвечает за сохранение, реставрацию или транспортировку таких объектов. Нередко для решения таких задач требуются специалисты из самых разных сфер — от IT до естественных наук.

Рассказывая об опыте работы над проектом «Эрмитаж 20/21», Дмитрий Озерков, который является его бессменным руководителем, отметил, что для перемещения масштабной инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых в свое время потребовалась помощь сотрудников отдела археологии одного из городских музеев.

Еще чаще у кураторов и музейных работников возникает потребность в специалистах, готовых принять участие в сохранении объектов, созданных с использованием цифровых носителей или искусственного интеллекта. Так что не исключено, что в будущем речь может идти о появлении новой синтетической профессии, объединившей навыки из самых разных дисциплин.

Между тем, пока в России кураторы сталкиваются не только с нехваткой специфических технических знаний, но и с несовершенством бюрократических процессов — например, процедура проведения экспертизы объектов современного искусства, как и требования к человеку, который хотел бы пройти соответствующую сертификацию, просто официально не прописана. Проблемой остается и транспортировка тех или иных объектов между регионами.

— Пока нам проще уничтожить произведения искусства после биеннале, чем бороться с бюрократией, — подчеркнула Алиса Прудникова, рассказывая о работе над Уральской индустриальной биеннале современного искусства, крупным международным проектом, который в этом году будет проводиться в пятый раз.

арт Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Решение всех этих вопросов может стать ключом не просто к сохранению наследия, но и к тому, чтобы сделать современное искусство доступнее для жителей страны. Что, в свою очередь, позволит сократить разрыв, существующий между публикой крупных мегаполисов и жителями регионов. Пока же в арт-секторе большая часть ценностей оказывается сконцентрирована в Москве и Петербурге, где в распоряжении кураторов и музейщиков есть необходимые ресурсы. Вывезти их оттуда в другие, особенно отдаленные или небольшие, города бывает дорого и сложно.

В то же время, убеждена Алиса Прудникова, сегодня в регионах есть запрос на то, чтобы иметь доступ к произведениям искусства и целым проектам на равных с жителями столичных городов. И для людей это, в том числе, вопрос признания их значимости в глобальном смысле.

— В наши дни люди хотят быть важными, они хотят, чтобы их видели и слышали, — заключила представитель РОСИЗО-ГЦСИ.

Условия текущей стипендиальной программы, как и форма заявки, доступны на сайте Музея Гуггенхайма — именно его специалисты будут выбирать кандидата-финалиста. Подать заявку может широкий круг профессионалов из арт-сферы — как хранители, так и кураторы и даже художники. Подать заявку можно будет до 15 июня.