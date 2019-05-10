РФПИ и Эрмитаж представят художественный потенциал искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Суверенный фонд России и Государственный Эрмитаж представят в дни проведения Петербургского международного экономического форума – 2019 (ПМЭФ) выставку произведений современных художников из разных стран «Искусственный интеллект (ИИ) и диалог культур». Экспозиция посвящена художественным возможностям искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Выставка откроется 6 июня, в первый день работы ПМЭФа, и станет частью культурной программы форума. Всего в ней примут участие 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира. Посетить ее можно будет до 7 июля 2019 года.

В числе участников выставки Лулуа Аль-Хамуд (Саудовская Аравия), Даниа Альсалех (Саудовская Аравия – Великобритания), Рефик Анадол (Турция), Давиде Квайола (Италия), Марио Клингеман (Германия), Егор Крафт (Россия), Джонатан Монаган (США), Константин Новоселов в сотрудничестве с Максимом Жестковым (Россия–Великобритания), Норимичи Оракава (Япония), Сун Сюнь (Китай), Aaajiao (Китай), Obvious (Франция), Team Void (Южная Корея), ::vtol:: (Россия).

«РФПИ рассматривает развитие культурного диалога между разными странами как одну из самых важных долгосрочных задач фонда. Выставка является новой инициативой РФПИ, направленной на развитие культурного диалога между странами и создание атмосферы доверия, которая в том числе необходима для успешной торговли и инвестиций. На этой выставке мы объединили художников разных национальностей. Все они в своем творчестве используют технологии искусственного интеллекта», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, выставка демонстрирует лидерство России и в сфере искусства, и в сфере высоких технологий, а на наших глазах «рождается новая форма искусства».

В свою очередь директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил важность новейших технологий, которые выполняют функцию помощников.

«Они не могут заменить искусство, но интересен разговор о том, как они могут создавать что-то, что будет искусством — и таким, которое сможет конкурировать с работами художников», — отметил он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что выставка в Эрмитаже будет одной из крупнейших выставок искусственного интеллекта и современного искусства. Пиотровский также сообщил, что Эрмитаж фактически станет той площадкой, где начнется «первый серьезный разговор на эту тему».

РФПИ и международные партнеры фонда являются активными инвесторами в ИИ-технологии, которые, по оценкам экспертов, могут увеличить объем мировой экономики на $13 трлн к 2030 году. Использование ИИ связано в первую очередь с обработкой больших массивов данных, в том числе изображений. Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту в последние годы были достигнуты революционные результаты в компьютерной безопасности, банковской сфере и маркетинге.

Выставка является новой инициативой РФПИ в сфере культуры. В 2018 году фонд организовал концерт оркестра Мариинского театра и выставку русского авангарда в Саудовской Аравии совместно с партнерами компанией Saudi Aramco и Суверенным фондом королевства Public Investment Fund.