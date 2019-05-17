Прямой эфир

Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-трансляции с общероссийской ежегодной акции «Ночь музеев» можно будет посмотреть в социальной сети «Одноклассники». Крупнейшие музеи, театры и выставочные залы представят специальную программу, которая покажет их с неизвестной стороны, говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем 17 мая в «Известия».

«Одноклассники» запускают онлайн-биржу потребительских услуг
Новый сервис позволит найти исполнителя для мелких бытовых и разовых работ

Около двадцати музеев присоединятся с помощью приложения для прямых эфиров ОК Live к «Ночи музеев» в соцсети. Программы представят Эрмитаж, Русский музей, Музей театрального и музыкального искусства, Государственный музей политической истории России, Музей современного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и другие.

Музей русского импрессионизма в 21:00 мск покажет спектакль-экскурсию «Николай Мещерин. Картина жизни». На экранах оживут картины Николая Мещерина, Игоря Грабаря, Исаака Левитана и других русских живописцев.

Русский музей проведет экскурсию по Строгановскому дворцу, а 20:00 мск «Одноклассники» покажут трансляцию премьерного спектакля театра «Балет Москва» — «Барокко-бит», который пройдет в здании ГМИИ им. Пушкина.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств пригласит пользователей соцсети на экспозицию иконописи, танцевальный спектакль «Человек в футляре» и несколько хореографических постановок.

Все трансляции с «Ночи в музее» в «Одноклассниках» будут доступны по хэштегу #культурнаявесна, в разделе «Культурная весна» в каталоге видео, а также в официальных группах музеев в соцсети.

Ранее 17 мая сообщалось, что в акции «Ночь музеев» планирует принять участие каждый шестой россиянин — 16% опрошенных.

В марте «Одноклассники» предоставила пользователям полный доступ к платформе для создания видеоконтента — творческой студии с голосованиями, викторинами и аннотациями внутри видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пользователи ОК выберут лучших танцоров среди участников конкурса Best Show
В «Одноклассниках» прошла премьера короткометражки «Без комментариев»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017