Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»

Онлайн-трансляции с общероссийской ежегодной акции «Ночь музеев» можно будет посмотреть в социальной сети «Одноклассники». Крупнейшие музеи, театры и выставочные залы представят специальную программу, которая покажет их с неизвестной стороны, говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем 17 мая в «Известия».

Около двадцати музеев присоединятся с помощью приложения для прямых эфиров ОК Live к «Ночи музеев» в соцсети. Программы представят Эрмитаж, Русский музей, Музей театрального и музыкального искусства, Государственный музей политической истории России, Музей современного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и другие.

Музей русского импрессионизма в 21:00 мск покажет спектакль-экскурсию «Николай Мещерин. Картина жизни». На экранах оживут картины Николая Мещерина, Игоря Грабаря, Исаака Левитана и других русских живописцев.

Русский музей проведет экскурсию по Строгановскому дворцу, а 20:00 мск «Одноклассники» покажут трансляцию премьерного спектакля театра «Балет Москва» — «Барокко-бит», который пройдет в здании ГМИИ им. Пушкина.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств пригласит пользователей соцсети на экспозицию иконописи, танцевальный спектакль «Человек в футляре» и несколько хореографических постановок.

Все трансляции с «Ночи в музее» в «Одноклассниках» будут доступны по хэштегу #культурнаявесна, в разделе «Культурная весна» в каталоге видео, а также в официальных группах музеев в соцсети.

Ранее 17 мая сообщалось, что в акции «Ночь музеев» планирует принять участие каждый шестой россиянин — 16% опрошенных.

В марте «Одноклассники» предоставила пользователям полный доступ к платформе для создания видеоконтента — творческой студии с голосованиями, викторинами и аннотациями внутри видео.