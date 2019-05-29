В Минфине удивились реакции «Транснефти» на высказывания по ЧП с «Дружбой»

Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров заявил, что в ведомстве удивлены эмоциональной реакцией «Транснефти» на высказывания политика по ЧП с «Дружбой». Об этом 29 мая сообщает «Интерфакс».

«Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе — это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги», — сказал Лавров.

Ранее в этот же день советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление Силуанова о «косяках» компании. Он напомнил о подрыве машины первого замминистра финансов Андрея Вавилова в 1997 году, отметив, что «никто не назвал это «косяком в работе Минфина».

Заявление Силуанова о «косяках» «Транснефти» прозвучало ранее в среду, 29 мая. Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг нефтепровода «Дружба», министр заявил, что компания должна самостоятельно отвечать за инцидент, отмечает «Газета.ру».

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти? (...) Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение — это неправильно», — заявил он журналистам.

Ранее 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием нефти из России. Причиной стало сырье ненадлежащего качества, обнаруженное в трубопроводе «Дружба».

В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже 19 мая Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам сырья.