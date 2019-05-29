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Силуанов назвал неправильными компенсации за «косяки» «Транснефти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компания «Транснефть» должна самостоятельно ответить за ситуацию, сложившуюся с нефтепроводом «Дружба», по которому нефть поступает в государства Европы. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти?» — спросил он журналистов в среду, 29 мая, отвечая на вопрос о снижении порога дивидендов компании из-за грязной нефти.

«Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение — это неправильно», — цитирует министра финансов «Интерфакс». По мнению Силуанова, Россия не должна выделять компенсации из бюджета за недоработки компании, так как «Транснефть» не выполнила свои обязательства по поставке качественной нефти, отмечает «Газета.ру».

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.

2 мая чистая нефть поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. 11 мая Украина восстановила транзит нефти в Европу. 29 мая Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу.

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