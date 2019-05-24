Россия и Белоруссия утвердили дорожную карту по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ. Об этом 24 мая сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта вчера вечером окончательно согласована, мы решаем эту проблему… Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем. Есть понимание где, куда», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Козака, нефть будет направлена «реверсом обратно по тем же трубам, только на территорию РФ».

Вице-премьер отметил, что возвращенную нефть будут «доводить до стандартных условий».

«Будем с ней работать, есть механизмы очистки этой нефти», — сказал он.

Он добавил, что Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн тонн грязной нефти, с территории Польши — в четыре раза меньше.

«С территории Украины нет необходимости, там уже достигнуты все договоренности, каким образом мы ее там будем хранить», — отметил Козак.

Сильное ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» 19 апреля обнаружила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия сообщила, что полностью прекратила приемроссийской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу.

Несколькими днями позже глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Еще двоих объявили в розыск.