В Словакии началась прокачка чистой российской нефти по «Дружбе»

Словацкая компания Transpetrol начала прокачку чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили там «РИА Новости» в четверг, 23 мая.

«Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на нефтеперерабатывающий завод Slovnaft и другим клиентам вчера вечером. Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии», — сказали в компании.

22 мая стало известно, что чистая нефть по трубопроводу «Дружба» идет в сторону границы Венгрии и Словакии. Поэтапное поступление ожидается в течение недели. Кроме того, продолжаются переговоры России с Польшей по возобновлению прокачки чистой нефти в направлении узла учета «Адамова Застава».

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти. Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.