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РФ и Белоруссия подписали протокол по обсуждению вопросов в нефтяной сфере

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Вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко подписали в пятницу, 24 мая, протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

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Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели в пятницу переговоры. Основной их темой ранее называлось возмещение ущерба Белоруссии от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.

22 мая стало известно, что чистая нефть по трубопроводу «Дружба» идет в сторону границы Венгрии и Словакии.

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