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Козак сообщил о полном согласовании «дорожной карты» по «Дружбе»

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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«Дорожная карта» по разрешению ситуации с нефтепроводом «Дружба» полностью согласована, ее уже начали реализовывать в белорусском городе Полоцке. Об этом 21 мая сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

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«На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется», — рассказал он.

По словам Козака, в настоящее время белорусской стороной готовятся емкости для того, чтобы «освободить некондиционную нефть с трубы с Польшей». Он отметил, что все страны должны решить вопрос очистки трубопровода, а обсуждение компенсаций, по его мнению, замедлит этот процесс.

«Ситуация с польской стороной (Польша подняла перед РФ вопрос о скидке на загрязненную нефть. — Ред.) — это подтверждение, что как только мы переключимся на вопрос компенсации издержек, все акценты переместятся в другую сторону, и мы не сможем очень долго решить вопрос освобождения трубы от некачественной нефти», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Он добавил, что в четверг, 23 мая, состоятся дополнительные переговоры, на которых уточнят некоторые детали по разрешению ситуации с трубопроводом.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.

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