В «Белнефтехиме» заявили об отсутствии несогласованных вопросов по «Дружбе»

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что у Минска и Москвы нет несогласованных вопросов по поставкам нефти. Об этом 20 мая сообщает БелТА.

«Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой (согласованной двумя странами. — Ред.) дорожной карте. Есть нюансы технического характера», — сказал Рыбаков.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.