Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти

Проект «дорожной карты» с Москвой по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения в магистральном нефтепроводе «Дружба» согласован и направлен для подписания вице-премьеру России Дмитрию Козаку. Об этом в воскресенье, 19 мая, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

По его словам, проект был подготовлен после переговоров с Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве.

«Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить «дорожную карту» на уровне вице-премьеров наших государств. Со своей стороны, мы согласовали проект «дорожной карты» и направили для подписания Дмитрию Козаку», — цитирует Ляшенко «РИА Новости».

Проект предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств.

Кроме того, Ляшенко заявил, что Минск хочет от Москвы максимально быстрого увеличения поставок нефти на НПЗ «Нафтан».

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Пока загрязненными остаются еще две ветки «Дружбы».