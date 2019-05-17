Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

Стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) составила около $30 млн. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

«Только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте», — цитирует его в пятницу, 17 мая, агентство «БелТА». По его словам, Республика Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ.

Прямые потери — выход из строя оборудования, косвенные — недополученная выручка от транзита нефти и от собственного экспорта.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении топлива и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский НПЗ в Белоруссии начал ее переработку.