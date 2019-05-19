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«КазТрансОйл» и «Транснефть» обсудят компенсацию из-за «грязной» нефти в «Дружбе»

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Компании «КазТрансОйл» и «Транснефть» начнут обсуждать вопросы компенсации из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

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Он призвал не делать из сложившейся ситуации трагедию, поскольку между компаниями давние сложились дружеские отношения. По его словам, вопрос будет обсуждаться «в рамках партнерских отношений».

«На самом деле, эти вопросы уже начинают же обсуждаться, но понятно, что там решения в ближайшее время достигнуто не будет», — цитирует Мирзагалиева «РИА Новости».

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку

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