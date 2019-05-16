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Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба». Об этом он заявил журналистам в четверг, 16 мая, по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

«У нас до освобождения трубы еще есть 22 дня по одной ветке, семь дней — по другой», — цитирует Козака «РИА Новости».

Ляшенко со своей стороны уточнил, что некачественное сырье содержится в двух из трех веток «Дружбы». Одна из них идет по северу Белоруссии в сторону Полоцка, две — по югу (в Польшу и на Украину).

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Козак отметил, что пока сумма компенсаций, которую «Транснефть» будет выплачивать в связи с загрязнением нефти, не определена.

«Сегодня надо завершить физическое устранение всех последствий. Если мы будем заниматься только этими расчетами и попыткой подсчитать, сколько кому выгодно, мы сместим акценты на другие задачи», — заявил вице-премьер.

О том, что компенсировать ущерб после ЧП будет «Транснефть», Козак сообщил накануне. В тот же день глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения не превысит $100 млн. По его словам, Россия будет обсуждать с Белоруссией сумму ущерба, и загрязненная хлором нефть может быть впоследствии продана с дисконтом.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку

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