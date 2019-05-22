В Минэнерго продолжили переговоры с Польшей по прокачке чистой нефти

Россия продолжает переговоры с Польшей по возобновлению прокачки чистой нефти в направлении узла учета «Адамова Застава». Об этом в среду, 22 мая, сообщили в Минэнерго РФ.

Российская сторона реализовала мероприятия для скорейшего возобновления прокачки нефти в польском направлении, отметили в ведомстве. Поставка нефти восстановлена в соответствии с «дорожной картой» выработанной на совещании в Минске 26 апреля с участием российской, украинской, белорусской и польской сторонами.

Эта же «дорожная карта» была уточнена 14 мая в Братиславе этими же участниками с представителями Словакии и Венгрии, отмечает в среду, 22 мая, «Интерфакс».

Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» идет в сторону границы Венгрии и Словакии. Поэтапное поступление ожидается в течение недели.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.