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Рабочая группа согласовала действия по поставкам нефти по «Дружбе»

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Рабочая группа представителей РФ и Белоруссии согласовала действия по восстановлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Отдельные технические детали могут утвердить в ближайшее время, сообщил представитель российского вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

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По его словам, переговоры рабочей группы в понедельник, 20 мая, еще продолжатся. Но комплекс первоочередных мероприятий согласован и успешно реализуется двумя государствами. «Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время, и согласованная «дорожная карта» будет утверждена сопредседателями рабочей группы», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак анонсировал начало прокачки чистой нефти по «Дружбе» в Польшу.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы».

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