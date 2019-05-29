Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение «Дружбы»

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко коротко переговорили на полях Высшего Евразийского экономического совета в среду, 29 мая, в Нур-Сулатне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры не обсуждали вопрос компенсаций за загрязнение трубопровода «Дружба».

«Они же общаются на полях, постоянно, они и вчера вечером кратко общались, и сегодня, они все общаются друг с другом. Нет, это пока не обсуждалось», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Сильное ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» 19 апреля обнаружила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия сообщила, что полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу.

Несколькими днями позже глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Еще двоих объявили в розыск.

2 мая чистая нефть поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. 11 мая Украина восстановила транзит нефти в Европу.