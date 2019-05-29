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Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Венгрия начала прокачивать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом в среду, 29 мая, говорится в сообщении компании «Транснефть».

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Перекачка нефти запустилась на Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 по местному времени (01:10 мск). «Расчетное время подхода кондиционной нефти — 18:00 (местного времени)», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» 19 апреля обнаружила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия сообщила, что полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу.

Несколькими днями позже глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Еще двоих объявили в розыск. 2 мая чистая нефть поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. 11 мая Украина восстановила транзит нефти в Европу.

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