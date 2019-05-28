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Поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» восстановились

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в польской топливной компании Orlen.

«На принадлежащий Orlen НПЗ в Литвинове (Чехия) возобновили поставки нефти хорошего качества», — цитирует «РИА Новости» сообщение концерна.

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Проблема с качеством топлива возникла в апреле. 19 апреля в белорусской компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Польша и Украина, через территории которых «Дружба» тянется в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля. Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти.

В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Было возбуждено уголовное дело. 7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по данному делу.

2 мая чистая нефть поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. 11 мая Украина восстановила транзит нефти в Европу.

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