Польша понадеялась на компенсацию от России из-за грязной нефти

На запланированных 3 июня в Москве переговорах по восстановлению поставок по трубопроводу «Дружба» может быть выработано решение о компенсации за поставки загрязненной нефти. На это рассчитывает Польша, заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский.

По его словам, вопрос компенсации остается открытым. Так он прокомментировал состоявшиеся в Варшаве накануне переговоры нефтяных компаний РФ, Польши и Германии, сообщает 24 мая ТАСС. Польский министр обратил внимание, что личное участие главы Минэнерго РФ Александра Новака в запланированных на 3 июня в Москве переговорах даст шанс выработать решение и в области компенсации.

11 мая стало известно, что Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.