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В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании.

Демин напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве. Тогда взорвался автомобиль первого замминистра финансов Андрея Вавилова. Чиновник не пострадал, он находился в своем кабинете в здании ведомства.

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«Никто не назвал это «косяком в работе Минфина», — цитирует советника главы компании «РИА Новости».

Заявление Силуанова о «косяках» «Транснефти» прозвучало ранее в среду, 29 мая. Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг нефтепровода «Дружба», министр заявил, что компания должна самостоятельно отвечать за инцидент, отмечает «Газета.ру».

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти? (...) Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение — это неправильно», — заявил он журналистам.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals — нефть поступала с превышением допустимого содержания хлорорганических соединений. Через два дня Минск приостановил экспорт российской нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии, а 30 апреля полностью прекратил поставки нефти из России. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу.

24 мая белорусская сторона заявила о готовности России решать вопросы о компенсации убытков из-за поставок некачественной нефти.

Польша также рассчитывает, что на переговорах о восстановлении поставок по трубопроводу «Дружба», запланированных на 3 июня в Москве, будет выработано решение о компенсациях за поставки грязного сырья.

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