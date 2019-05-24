Премьер Белоруссии заявил о готовности РФ выплатить компенсацию за грязную нефть

Россия готова решать вопросы о компенсации убытков из-за поставок некачественной нефти. Об этом 24 мая сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — цитирует «Интерфакс» Румаса.

Он отметил, что в подписанном протоколе есть такой пункт. Однако Румас отметил, что сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Белорусский премьер также уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается. Когда она будет закончена, то ее передадут российской стороне для анализа.

Ранее сообщалось, что вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко подписали в пятницу, 24 мая, протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере.

Сильное ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» 19 апреля обнаружила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия сообщила, что полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу.

Несколькими днями позже глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Еще двоих объявили в розыск.