Дайте «Дружбе» срок: методику оценки ущерба трубе определят к 10 июня

Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по вытеснению из магистральных трубопроводов и резервуарного парка грязной нефти. Это следует из подписанного протокола встречи вице-премьера Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко. Ранее Минэнерго РФ, Минэкономики Белоруссии совместно с ПАО «Транснефть и концерном «Белнефтехим» было поручено создать рабочую группу и подготовить соответствующий план действий. До 10 июня будет разработана методика оценки ущерба от инцидента, произошедшего с трубопроводом «Дружба». Соответствующие документы были подписаны перед началом переговоров между Дмитрием Медведевым и премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, который находится в Москве с официальным визитом.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals — нефть поступала с превышением допустимого содержания хлорорганических соединений. Через два дня Минск приостановил экспорт российской нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии, а 30 апреля полностью прекратил поставки нефти из России. В «Белнефтехиме» утверждают, что на полное восстановление трубы от попадания в нее загрязненной нефти уйдет несколько месяцев. По итогам проверки определен источник загрязнения нефти — это узел учета «Лопатино» в Самарской области. В свою очередь, Польша рассчитывает, что на переговорах о восстановлении поставок по трубопроводу «Дружба», запланированных на 3 июня в Москве, будет выработано решение о компенсациях за поставки грязного сырья.

В Генеральную прокуратуру были переданы соответствующие материалы, проводился комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ и СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО.

В начале мая ситуация с поставками некондиционной нефти была нормализована за счет очистки по одной нитке на каждом из основных экспортных направлений.

После произошедшего российское Минэнерго предложило внести в нормативно-правовую базу изменения, ужесточающие контроль за качеством российской нефти, отправляемой на экспорт. Ведомство намерено повысить штраф за нарушение требований техрегламента качества нефти с 300 тыс. рублей до 2% от оборота предприятий. Отдельно было предложено поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексную проверку пунктов учета нефти.

Стороны также обсудили вопросы интеграционного характера. В конце прошлого года Москва заявила, что готова продвигаться в строительстве Союзного государства РФ и Белоруссии вплоть до создания общего эмиссионного центра, таможенной службы, суда и Счетной платы.

По мнению российской стороны, есть два пути развития взаимной интеграции. Консервативный предусматривает сохранение нынешних контуров Союзного государства без создания совместных институтов и различных контролирующих органов. Продвинутый путь основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года. Конкретные предложения были переданы белоруской стороне в апреле.

— За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы, в частности по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь, сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора, — заявил Дмитрий Медведев.

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.

— Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, мы тщательно проработали и также оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различия, какие развязки есть, — сказал Сергей Румас.

Премьер-министры России и Белоруссии по итогам переговоров поручили министерствам экономики за месяц доработать вопросы интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов. Очередная встреча премьеров запланирована через месяц.