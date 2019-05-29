Почти у 5% клещей в Самарской области выявили вирус энцефалита

В Самарской области начался сезон клещей. У 4,3% вредителей, которых жители региона сдали для лабораторного исследования, выявили антиген вируса энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, количество укусов не превышает средние показатели за прошлые годы. Случаи заражения клещевыми инфекциями у местных жителей за неделю не выявлены. Чтобы обезопасить граждан, в парках, скверах, на туристических базах и в лесах, прилегающих к населенным пунктам, проводится акарицидная обработка. Всего планируется обработать территории площадью 3,2 тыс. га. Об этом сообщает НИА «Самара».

На исследования жители региона сдали 2,6 тыс. клещей. Более 130 экземпляров оказались носителями вируса клещевого энцефалита, еще у 68 особей обнаружены боррелии.