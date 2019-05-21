Прямой эфир

Почти треть клещей в Тюменской области оказались переносчиками боррелиоза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области количество укусов клещей не превышает средних значений. Порядка 27% клещей, сданных на анализы местными жителями, оказались переносчиками боррелиоза.

За прошедшую неделю врачи не выявили ни одного случая заражения инфекциями, которые переносятся клещами. Всего с начала сезона местные жители сдали для исследования почти 800 вредителей. Переносчиками вируса клещевого энцефалита оказались девять особей. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 214 клещах, сообщает портал «Наш город».

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща за медицинской помощью необходимо обращаться как можно скорее. Избежать укусов можно, если носить защитную одежду и использовать акарицидные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Активность клещей возросла почти вдвое в Башкортостане
Почти 400 жителей Санкт-Петербурга пострадали от укусов клещей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017