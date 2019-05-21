Почти треть клещей в Тюменской области оказались переносчиками боррелиоза

В Тюменской области количество укусов клещей не превышает средних значений. Порядка 27% клещей, сданных на анализы местными жителями, оказались переносчиками боррелиоза.

За прошедшую неделю врачи не выявили ни одного случая заражения инфекциями, которые переносятся клещами. Всего с начала сезона местные жители сдали для исследования почти 800 вредителей. Переносчиками вируса клещевого энцефалита оказались девять особей. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 214 клещах, сообщает портал «Наш город».

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща за медицинской помощью необходимо обращаться как можно скорее. Избежать укусов можно, если носить защитную одежду и использовать акарицидные средства.