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Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Брянской области

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В Брянской области зафиксировано 349 случаев укусов клещей. В 125 случаях пострадали дети.

По данным Роспотребнадзора, в лабораториях было исследовано 96 клещей. Выявлено пять положительных проб на клещевой боррелиоз и одна проба на анаплазмоз. Медики уточняют, что 75 человек получили прививки от клещевого энцефалита. Все они выезжают в территории страны, которые являются эндемичными по данному заболеванию. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Акарицидная обработка была проведена на территории более 330 га.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области почти треть исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза.

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