Экс-президент Украины назвал причину возврата гражданства Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, зачем новый глава государства Владимир Зеленский 28 мая вернул гражданство страны экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

По мнению Кравчука, для Зеленского это был вопрос «справедливости и достоинства». Он отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко быстро предоставил ему гражданство, но и так же быстро его отнял.

«Я убежден, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко», — заявил он в эфире программы на телеканале «112 Украина».

Помимо этого он выразил сомнение, что Саакашвили получит государственную должность на Украине.

Указ о возвращении гражданства Саакашвили появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского ранее в этот же день. Бывший губернатор пообещал вернуться в страну 29 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила Королевой въезд в страну на пять лет, хотя артистка родилась в Киеве. Она подала иск в ЕСПЧ, выразив надежду, что «правда восторжествует».