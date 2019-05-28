Захарова пошутила по поводу возвращения Саакашвили на Украину

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пошутила по поводу возвращения бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — написала дипломат в своем Facebook во вторник, 28 мая.

Указ о возвращении гражданства Саакашвили появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского ранее в этот же день. Бывший губернатор пообещал вернуться в страну уже в эту среду.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила Королевой въезд в страну на пять лет, хотя артистка родилась в Киеве. Она подала иск в ЕСПЧ, выразив надежду, что «правда восторжествует».