В Совфеде прокомментировали решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Искреннее неприятие Михаилом Саакашвили экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения безусловно будет полезным для действующего президента страны Владимира Зеленского, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее 28 мая Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Политик постом в Facebook поблагодарил Зеленского. Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», Саакашвили намерен прилететь на Украину 29 мая.

«Он калиброванный антипорошенец. У него написано на лбу: «Я — против Порошенко». В этом смысле его очень удобно использовать как таран, для того чтобы объявлять неэффективными любые решения предыдущей власти», — предположил Морозов в беседе с «Известиями».

По его словам, Зеленскому не всегда будет удобно самому высказывать какую-то критику, что может быть связано с аппаратными играми, подчеркнул сенатор.

При этом для Саакашвили Украина представляет интерес, потому что у него есть большое желание реализовывать себя, заключил Морозов.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили попытался въехать в страну из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на украинскую территорию. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

Позже, 21 февраля, государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.