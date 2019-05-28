Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Саакашвили опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что когда предыдущий президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства, это был «поступок трусливого президента».

«А его возвращение Владимиром Зеленским будет смелым поступком достойного президента», — написал он.

Саакашвили отметил, что, кроме личных вопросов, у его возвращения на Украину только одна цель — поддержать нового, очень талантливого президента и его команду.

Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили попытался въехать в страну из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на украинскую территорию. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

Позже, 21 февраля, государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.