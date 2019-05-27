СМИ сообщили о возвращении Саакашвили на Украину перед выборами в раду

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину перед выборами в Верховную раду, сообщает в понедельник, 27 мая, «Страна.ua» со ссылкой на источник в его окружении.

«У Саакашвили остались на Украине сторонники, продолжает функционировать партия РНС («Рух новых сил» — прим. ред.), лидером которой он остается, и люди, которые ждут от него призыва к действию. Он приедет именно для мобилизации своих сил перед выборами», — говорится в сообщении.

Источник также заметил, что есть вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может отменить указ бывшего главы страны Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

22 мая Саакашвили попросил нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство страны. Экс-губернатор заявил, что закон на его стороне, при этом на «должности и преференции» он не претендует.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные выборы в раду назначены на 21 июля 2019 года

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выслан за границу. Ему запретили возвращаться до 2021 года.

У себя на родине Саакашвили заочно приговорен к трем годам колонии по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани и к шести годам заключения по делу об избиении бывшего депутата республики Валерия Гелашвили.