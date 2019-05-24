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СМИ назвали дату предположительного возвращения Саакашвили на Украину

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Фото: Global Look Press/Vladimir Valishvili
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, может вернуться в страну. По словам источников агентства УНН, это может произойти 29 мая, передает РБК.

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22 мая Саакашвили попросил нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство страны. Экс-губернатор заявил, что закон на его стороне, при этом на «должности и преференции» он не претендует.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выслан за границу. Ему запретили возвращаться до 2021 года.

У себя на родине Саакашвили заочно приговорен к трем годам колонии по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани и к шести годам заключения по делу об избиении бывшего депутата республики Валерия Гелашвили.

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