Прямой эфир
Сюжет:

Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданства Украины

0
Фото: TASS/Maciej Luczniewski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

«Спасибо!» — написал политик в Facebook во вторник, 28 мая.

Указ о возвращении гражданства Саакашвили появился на сайте украинского лидера ранее в этот же день. 22 мая бывший губернатор сам обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему украинский паспорт.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о возвращении Саакашвили на Украину перед выборами в раду
Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра Зугдиди

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017