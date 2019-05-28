Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданства Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

«Спасибо!» — написал политик в Facebook во вторник, 28 мая.

Указ о возвращении гражданства Саакашвили появился на сайте украинского лидера ранее в этот же день. 22 мая бывший губернатор сам обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему украинский паспорт.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.