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Саакашвили рассказал о снесенных ему назло туалетах в Донбассе

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Фото: TASS/Zuma/ Jaap Arriens
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в демонтаже туалетов для украинских военных в Донбассе ему «назло».

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В Faceebook Саакашвили похвалил нового украинского лидера Владимира Зеленского за визит на передовую и проверку санузлов для солдат. По его словам, Порошенко такой внимательностью к бойцам ВСУ не отличался.

«Я не помню, чтобы Порошенко был так далеко на передовой, как вчера был Зеленский, и он просто молодец, что проверил санузлы для солдат. В январе 2016 я рассказал ему, что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал», — рассказал политик.

Саакашвили отметил, что после этого сам отправил на передовую 30 туалетов из Одессы, однако по приказу Киева их демонтировали якобы ему назло.

28 мая Зеленский впервые в качестве президента прибыл на позиции ВСУ в Донбассе, где обсудил с военными их бытовые условия, а также попрыгал на кроватях и проверил санузлы.

При этом украинский президент отметил, необходимость улучшения условий бойцов.

Тем не менее СМИ раскритиковали Зеленского, заявив, что он демаскировал позиции ВСУ.

2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота и объявивших о создании Донецкой и Луганской народных республик.

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