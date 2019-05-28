Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

27 мая Зеленский впервые в качестве главы государства прибыл на позиции ВСУ и оценил условия быта военных и технической оснащение армии.

Сопровождал президента Хомчак, который, судя по фото, опубликованным пресс-службой Зеленского, не смог верно надеть бронежилет.

«Как генерал-лейтенант смог допустить столь чудовищную ошибку, и почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ, остается загадкой», — пишет ИА «Новороссия».

Не избежал критики и сам Зеленский, который надел на передовую голубую рубашку вместо военной формы, положенной ему по уставу.

По мнению специалистов, таким образом президент Украине не только пренебрег правилами безопасности, но и демаскировал позиции ВСУ.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота и объявивших о создании Донецкой и Луганской народных республик.