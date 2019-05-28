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Зеленский попрыгал на кроватях и проверил санузлы в Донбассе

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Фото: Global Look Press/APUkraine/twitter.com
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье. Там он пообщался с военными об их бытовых условиях, а также попрыгал на кроватях и проверил санузлы.

«Как когда-то в пионерлагерях», — отметил Зеленский, попрыгав на кроватях военных, передает «Газета.ру».

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Как отмечает «Украинская правда», также украинского президента сильно удивило, что в комнате, где спят бойцы, установлен бойлер, а в окнах дома следы обстрелов 2015 года. Визит главы государства состоялся в понедельник, 27 мая.

На следующий день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили, что украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов. По словам представителя народной милиции, утром украинские военные обстреляли запад Донецка из минометов, повреждения получили восемь домов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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