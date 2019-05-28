Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Во вторник, 28 мая, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Также он назначил заместителя главы администрации президента Украины. Им стал Алексей Гончарук.

Кроме того, украинский лидер назначил своим внештатным советником Олега Устенко. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

20 мая Зеленский уволил с поста секретаря СНБО Александра Турчинова, который занимал эту должность с 2015 года. Турчинов сам подал заявление об отставке в связи с прекращением полномочий предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

В преддверии инаугурации Зеленского, которая состоялась 20 мая, со своих должностей ушел целый ряд чиновников — сторонников Порошенко.