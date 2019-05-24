Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко. Документы опубликованы пресс-службой украинского лидера, передает ТАСС.

Зеленский отменил указ о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

«Отменить Указ президента Украины от 4 мая 2019 № 186 «Об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в тексте.

Еще одним указом Зеленский уволил Артеменко с поста члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает RNS. Юрий Артеменко занимал пост председателя совета с 2014 года.

Другим указом украинский лидер постановил отменить указ Порошенко «О назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», подписанный 4 мая 2019 года.

Ранее 24 мая представители издательства «Книголав» подарили Зеленскому детскую книгу «Политика для начинающих».