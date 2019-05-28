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В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ после визита Зеленского

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов после визита президента страны Владимира Зеленского в Донбасс. Об этом сообщили во вторник, 28 мая, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

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Накануне Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

По словам представителя Народной милиции, утром украинские военные обстреляли запад Донецка из минометов, повреждения получили восемь домов.

Ранее 28 мая сообщалось, что украинский беспилотник сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе города Горловки, находящегося под контролем ДНР.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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