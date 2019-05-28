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В ДНР сообщили об атаке беспилотника силовиков на Горловку

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Беспилотник украинских военных сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе города Горловки, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 27 мая сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

По его словам, в результате атаки ранение получила мирная жительница.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины) скинули гранату с беспилотника. Ранение получила хозяйка 70 лет», — цитирует его «РИА Новости».

22 мая сообщалось, что ополченцы ДНР взяли в плен группу украинских военных, которые потерялись в Донбассе. У задержанных изъяли взрывчатку и документы образца народной милиции.

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