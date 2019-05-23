ВСУ стали меньше стрелять в Донбассе после инаугурации Зеленского

С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая на линии соприкосновения в Донбассе уменьшилось число обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего управлением Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, риск эскалации в данный момент значительно снизился, однако развитие ситуации будет зависеть от того, насколько новый украинский лидер готов следовать своим обещаниям и вести переговоры с Донбассом.

В свою очередь, в ЛНР считают, что одних слов Зеленского недостаточно для снятия напряженности. В Донбассе от президента Украины ждут указа о прекращении огня.

В Верховной раде также уверены, что официальному Киеву необходимо пойти на диалог с Донбассом. В парламенте заявили, что большая часть украинского общества надеется на мирное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины при новом президенте.

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