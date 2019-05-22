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В ДНР подтвердили захват в плен заблудившихся бойцов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержали группу бойцов Вооруженных сил Украины, заявили в управлении Народной милиции ДНР.

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Силовики угодили в плен утром в среду, 22 мая. При задержании у украинских военных изъяли форму, номера автомобилей, взрывчатку и документы образца Народной милиции.

Число задержанный не уточняется. С ними проводят следственные действия, отмечает Донецкое агентство новостей.

Ранее в этот же день пресс-служба штаба украинской операции объединенных сил сообщила о задержании силами ополченцев восьми бойцов ВСУ.

По данным ООС, военные ехали на грузовике в районе населенного пункта Новотроицкое к югу от Донецка. Они отклонились от маршрута и попали на неподконтрольную Киеву территорию, где были задержаны ее защитниками.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

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