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В Москве надеются на урегулирование конфликта в Донбассе при новых властях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия надеется на проявление новыми властями Украины политической воли, чтобы процесс урегулирования ситуации в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Москве.

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По его словам, дипломаты рассмотрели ситуацию на Украине исходя из необходимости реализации Минских соглашений.

«В Москве надеются, что новые украинские власти проявят политическую волю и процесс урегулирования кризиса на юго-востоке страны сдвинется с мертвой точки», — цитирует министра «РИА Новости».

24 мая стало известно о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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