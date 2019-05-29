Пушилин сравнил действия Зеленского и Порошенко в Донбассе

Действия президента Украины Владимира Зеленского по улучшению ситуации в Донбассе отличаются от его заявлений во время инаугурации и напоминают манипуляции, совершавшиеся ранее Петром Порошенко. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что, чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое», — сказал он 28 мая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Пушилин отметил, что для прекращения огня в Донбассе важно принять жесткие меры в отношении радикалов, однако у Зеленского таких возможностей нет.

В то же время глава ДНР указал, что новые украинские власти никак не контактируют с республиками Донбасса, а продвижений по выполнению Минских договоренностей не наблюдается.

«Прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал (экс-президент) Порошенко», — подчеркнул Пушилин.

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что достижение мира в Донбассе станет для него важнейшей задачей, для реализации которой он готов «на всё».

Кроме того, он обещал провести обмен пленными с ДНР и ЛНР, однако пока так и не сделал этого.