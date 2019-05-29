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Пушилин сравнил действия Зеленского и Порошенко в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действия президента Украины Владимира Зеленского по улучшению ситуации в Донбассе отличаются от его заявлений во время инаугурации и напоминают манипуляции, совершавшиеся ранее Петром Порошенко. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что, чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое», — сказал он 28 мая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Пушилин отметил, что для прекращения огня в Донбассе важно принять жесткие меры в отношении радикалов, однако у Зеленского таких возможностей нет.

В то же время глава ДНР указал, что новые украинские власти никак не контактируют с республиками Донбасса, а продвижений по выполнению Минских договоренностей не наблюдается.

«Прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал (экс-президент) Порошенко», — подчеркнул Пушилин.

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что достижение мира в Донбассе станет для него важнейшей задачей, для реализации которой он готов «на всё».

Кроме того, он обещал провести обмен пленными с ДНР и ЛНР, однако пока так и не сделал этого.

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