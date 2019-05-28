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Центр для одаренных детей по модели «Сириуса» появится в Татарстане

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В Казани создадут центр для одаренных детей по типу «Сириуса», открытого в Сочи. Соответствующее соглашение власти Татарстана подписали с образовательным фондом «Талант и успех».

Подписи под соглашением поставили глава республики Рустам Минниханов и руководитель фонда Елена Шмелева. Также они обсудили меры поддержки талантливой молодежи Татарстана, сообщает Inkazan.ru.

Центр «Сириус» был создан в Сочи в 2014 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Специалисты центра помогают выявить на ранних стадиях молодые таланты, развивают их и поддерживают в профессиональном плане. Речь идет о детях и подростках, которые проявляют выдающиеся способности в естественнонаучных дисциплинах, искусстве, спорте и техническом творчестве.

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