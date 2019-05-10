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Путин ознакомился с планами развития центра «Сириус» в Сочи

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин осмотрел объекты образовательного центра «Сириус» в Сочи и ознакомился с планами его комплексного развития.

Глава государства посетил «Сириус» перед участием в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который в пятницу, 10 мая, пройдет в Ледовом дворце. Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказали президенту о развитии центра, передает ТАСС.

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры. Цель его работы — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

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